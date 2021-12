Dans "Tralala" film musical choral des frères Larrieu les chansons font avancer l’histoire ! Elles ne sont ni une atmosphère, ni un éclairage du film, elles sont sa colonne vertébrale.

"Tralala" film musical réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larrieu, avec Mathieu Amalric © Pyramide Films

C’est à partir de ce mantra « Surtout ne soyez pas vous-même » que se développe le fil narratif de « Tralala ». Tralala c’est Mathieu Amalric musicien sans public et clochard céleste.

Première scène : Tralala/Mathieu Amalric gratouille les contours d’une chanson, dans le squat dont les bulldozers vont bientôt l’expulser.

Lui sa partition c’est Philippe Katerine (qui devait un temps jouer son personnage), qui l’a écrite. Car chaque personnage est associé à un chanteur-compositeur dans Tralala : Jeanne Cherhal pour Mélanie Thierry, Etienne Daho pour Jalil Lespert, Dominique A pour Josiane Balasko…

Josiane Balasko croit avoir retrouvé son fils disparu en voyant Tralala, le personnage de Mathieu Amalric qui a débarqué à Lourdes pour lui-même, retrouver la jeune fille qui fut comme une apparition…

Dans Tralala, un peu comme chez Alain Resnais dans « On connait la chanson ». Sauf que là les frère Larrieu ont eu la bonne idée de ne rien systématiser !

« L’absence de méthode vraiment prédéfinie a créé une méthode » explique Jean-Marie Larrieu.

Et c’est vrai ! Il y a plusieurs compositeurs et pas un seul comme chez Jacques Demy par exemple. Et un répertoire très hétéroclite. Avec des chansons écrites spécialement pour le film et pour les acteurs…

Et puis y a des chansons antérieures au film réinterprétées comme si elles venaient du film… Celles du duo SEIN par exemple, ou encore de Bertrand Belin.

« Le mot juste » chanson de Bertrand Belin rechantée par Mélanie Thierry et Bertrand Belin tombe en effet parfaitement juste à la fin.

Bertrand Belin chanteur dans la vraie vie devenu vraiment acteur pour la première fois, finit à nouveau chanteur lorsque se termine le film. Et la boucle de« Tralala » est bouclée.

Texturés enfin par l’arrangeur-mixeur Renaud Létang, Tralala et sa BO forment un hybride étourdissant qui réinvente totalement le music-hall à la française !

« Tralala », pour danser et chanter, c’est signé Jean-Marie et Arnaud Larrieu. Le DVD sortira en février 2022, et la bande-originale est d’ores et déjà disponible en CD, téléchargement, et streaming.