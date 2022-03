Fille d'une chanteuse folklorique, Aldous Harding est une conteuse qui change de masque à chaque saynète, elle vient de sortir un quatrième album unanimement salué "Warm Chris".

L'autrice-compositrice-interprète Aldous Harding © Getty / Joseph Okpako/Redferns

Ecouter Aldous Harding c'est entrer dans un espace musical parallèle. D’ailleurs le 4ème album de la néo-zélandaise s’ouvre sur les cordes frappées d’un piano comme on sonne les coups d’une représentation.

Cette rayonnante artiste folk vous prend alors par la manche, et vous invite à la réflexion, le temps de quelques chansons.

Voilà nous sommes maintenant installés devant le petit théâtre de marionnettes d’Aldous Harding, autrice-compositrice et interprète… de tous es ses personnages ! Sur Lawn à l’instant, sa voix se fait innocente et sucrée. Comme elle peut être suave et brûlante…

Dans « Fever » on suit une scène de désir dans un hall d’hôtel, et la chronique d’une passion…

Les "pièces musicales" d’Aldous Harding sont portées par des mélodies accrocheuses mais laissent le temps aux images et aux idées de monter à la tête.

"Je veux juste que tout le monde puisse se sentir philosophe » a-t-elle déclaré à la bible musicale Pitchfork

Ecouter un disque ça peut être une façon de philosopher c'est vrai. De se laisser aller à penser l’insaisissable.

« J’ai voté deux fois pour l’amour dans ma vie mais je me suis endormie au meeting » chante Aldous Harding, une métaphore de saison ! En revanche musicalement on est plutôt à la fin des années 60 avec le spectre du Velvet underground. Grâce à son producteur John Parish, Aldous Harding change non seulement de voix mais aussi de décor musical.

Sur un piano dépouillé, un banjo un peu disloqué accentue la solitude, puis l’espoir renaît dans un élan de cuivres ! La voix d’Aldous Harding quant à elle semble se rider pour accompagner cette chanson traditionnelle.

Fille d'une chanteuse folklorique, Aldous Harding est une conteuse qui change de masque à chaque saynète, et transforme tout "consommateur de musique" en véritable auditeur.

Le 4ème album d'Aldous Harding “Warm Chris” est sorti le 25 mars et elle sera au Festival Rock en Seine le 26 août prochain.