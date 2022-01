Porté par le prolixe Mark 'E' Oliver Everett, génie du rock "existentiel", le groupe est de retour avec un quatorzième album ultra stimulant ! Ensorcelé par le producteur John Parish (PH Harvey, Arno, Aldous Harding...)

Vous connaissez beaucoup de groupe à un seul membre ? C’est le cas de Eels. Formation à géométrie variable du compositeur, chanteur, et multi-instrumentiste Mark Oliver Everett alias Mister E. Génie du rock « existentiel » !

EXTRAIT GOOD NIGHT ON EARTH

« Un jour où mes parents se sentaient bien / j’ai pensé que c’était le bon moment pour naître / depuis lors les ennuis n’ont jamais cessé » !

Voilà une ouverture sans amortisseurs pour « Good night on earth » extrait du 14ème album de Eels. Un artiste qui explore sans fin le puit sans fond de l’âme humaine.

EXTRAIT NOVOCAINE FOR THE SOUL

Dés 1996, Eels réclame un puissant anesthésique pour supporter la vie ! « Novocaine for the soul » est un tube sombre, qui a le désespoir lucide et la guitare grunge. Bref Eels est alors raccord avec son époque. Nirvana et caetera. Mais il se distingue déjà par cette touche d’humour noir, que l’on retrouve dans sa dernière déflagration.

EXTRAIT THE MAGIC

« Extreme Witchcraft » ou « Sorcellerie extrême » c’est le titre de ce nouvel album plus blues et plus pyché. Avec des petits chefs d’œuvres comme « The Magic » à l’instant. Un genre de chansons à sketch où le réel est si désagréable que c’est à se demander si on ne vous a pas jeter un sort ! La musique elle-même en semble ensorcelée. Eels revient au sommet !

Et sans cynisme ! Car Eels est avant tout un hyper sensible qui raconte ses faiblesses sans aigreur. Il avait joué cette magnifique ballade il y a deux ans pour le concert d’Angèle à Paris !

EXTRAIT THAT LOOK YOU GIVE THAT GUY

Aujourd’hui Eels continue d’osciller entre blues, rock et folk pour raconter son « Métier de vivre ». Sauf, qu’il a remplacé les anesthésiques par les fraises et le pop-corn ! EXCLU STRAWBERRIES AND POPCORN (25 secondes) « dreams »

EXCLU STRAWBERRIES AND POP CORN

En avant-première sur France Inter « Strawberries and Pop-Corn » extrait du très stimulant nouvel album de Eels. La production est signée John Parish (déjà présent sur "Soul Jacker" il y a une vingtaine d'années). Fidèle de PJ Harvey, Arno, ou récemment de la néo-zélandaise Aldous Harding, Parish est un vrai sorcier du son, et peut-être aussi un bon psy !

« Extreme Witchcraft » le nouvel album de Eels sortira ce vendredi (PIAS)