Dans "Hello" Adele décortiquait la fin d'amour et lançait des appels de détresse. Six ans après, post divorce et dépression, la revoilà avec une ballade résiliente au piano, dévoilée le 15 octobre dernier, et annonciatrice d'un nouvel album encore plus personnel.

Avec une voix, un piano et des mots, elle allume les âmes et pulvérise les records. Après une pause discographique de 6 ans, la diva britannique Adèle vient de sortir le premier extrait de son nouvel album « 30 », et ne change pas de formule. Couplet déchirant et refrain libérateur.

Noyée dans les eaux sombres de ses pensées, la voix d’Adèle raconte à elle seule cette vie où elle a perdu pied à 30 ans. Une voix demandée 24 millions de fois en 24h ! « Easy On Me » est devenue LA chanson la plus écoutée en une journée de sur la plateforme Spotify. Nouveau record pour Adèle avec qui les chiffres donnent toujours le tournis et les chansons la chair de poule.

L’équation d’Adèle est là depuis ses débuts : les premiers mots vous tirent les larmes, et la montée chromatique des sentiments vous emmène jusqu’au refrain cathartique - avec une irrépressible envie de chanter ! Avec deux hymnes en tête « Rolling in the Deep » et « Someone like you » qu’on vient d’entendre, le deuxième opus d’Adèle sorti en 2012 deviendra l’album le plus vendu de la décennie.

Sur « Hello » dans l’album suivant, Adèle garde la même structure cette fois les couplets décortiquent la fin d’un amour et le refrain lance des fusées de détresse. Le clip réalisé par Xavier Dolan dépasse les 2 milliard de vues sur Youtube. Mais Adèle l’a dit elle ne veut pas refaire de « Hello » !

« Cette chanson m'a catapulté dans la gloire à un autre niveau que je ne veux pas reproduire»

Pourtant pour « Easy on Me » son nouveau single, Adèle a de nouveau confié le clip à son ami Xavier Dolan et affiche déjà plus de 70 millions de vues en 4 jours. Mais Dolan injecte de la couleur dans le noir et blanc et annonce les changements d’un « album thérapie ».

Et voilà après les couplets crève-cœur, le refrain qui exorcise la douleur. Bref en nouvelle Etta James, Adèle épouse la pure tradition soul, l’album a paraît- il été confié à un orfèvre du genre : Raphael Saadiq.

« 30 » (qui comme les précédents albums renvoie à l’âge d’Adèle lors de l’écriture) s’annonce comme son album « le plus personnel » ! Une question demeure : comment est-ce possible de faire encore "plus personnel" ?

"30" le 4ème album d'Adèle est prévu le 19 novembre prochain !