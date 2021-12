Surprise : la belge Angèle a fait fuité son deuxième album "Nonante Cinq" lors d'un live Instagram, suivi d'une publication sur les plateformes de streaming. En 3 ans tout est allé très vite et très fort pour Angèle qui livre son expérience de l'autre côté du miroir.

Elle nous a fait « une Beyoncé » ! Angèle a sorti son deuxième album par surprise. Une semaine avant la date fixée, et en direct sur Instagram avec le naturel d’une copine qui fait écouter ses maquettes à ses potes. Sauf qu'ils sont des millions.

Extrait de Libre

A 23 ans et en quelques mois seulement, Angèle Van Laeken la bruxelloise devenait « la chanteuse la plus populaire de France » ! Tout est allé très vite et très fort. Aujourd’hui elle fête ses 26 ans avec un nouvel album en forme de contrechamp intérieur.

Extrait de Demons feat Damso

Angèle avec le rappeur belge Damso dont elle assurait les premières parties à ses débuts. Un featuring très efficace et sans affichage. Juste sincère. Comme on se tourne vers un complice qui pourrait partager les mêmes interrogations. « Comment faire pour tuer mes démons ? » la question revient en boucle.

Le clip sorti vendredi, et déjà vu près de 2 millions de fois, se passe dans une fête foraine où Angèle danse avec ses propres sosies. Sous ses airs entraînants, ce 2ème album raconte une Angèle tiraillée entre plusieurs versions d’elle-même et livrée aux montagnes russes émotionnelles.

Au fond Angèle nous a fait une Adèle !

Et qu'est-ce qui la rapproche de la Diva britannique. D’abord le titre de ce deuxième album : « Nonante cinq » (1995) l’année de naissance d’Angèle. Un clin d’œil voulu à Adèle qui nomme toujours ses albums en chiffres et en fonction de son âge. Et puis, excepté un titre sur les violences conjugales, l'album est dans une veine très autobiographique.

Extrait de Mauvais rêve

Sur un piano mélancolique, nous voici donc au creux des montagnes russes dans « Mauvais rêve ». Comme Angèle l’a montré tout au long du documentaire sorti en amont sur la plateforme Netflix, l’anxiété s’assume et se raconte.

Extrait de Taxi

Ne pas pouvoir s’en empêcher mais exposer sa vie privée et s’en vouloir après…Ce n’est pas seulement le problème d’Angèle. Cette ambivalence de la transparence, ce narcissisme qui console et qui isole : c’est la vie avec les réseaux. Aussi, même quand elle devient plus personnelle, Angèle reste générationnelle. La voix de la génération « nonantes ».

"Nonante Cinq" le nouvel album d'Angèle vient de sortir, et elle sera l'invitée d'Augustin Trapenard, tout à l'heure dans "Boomerang", après le journal de 9H.