La bible « Rainbowman » de Jérôme Soligny sur Bowie est rééditée ainsi qu'un coffret sur les albums des années 90 jusqu'à "Toy" album "inédit" en 2000. Et l'on comprend que celui qui aura toujours été en avance, savait avant tout se retourner sur lui-même !

Comment devenir un génie et comment le rester ? On se pose souvent la question Nicolas ! Se plonger dans « Rainbowman » de Jérôme Soligny, somme ultime sur l’œuvre de David Bowie qui reparaît chez Gallimard, c’est prendre une leçon de réinvention. Un peu comme si Bowie faisait une master-classes depuis l’au-delà !

« Mon activité préférée c’est de me réveiller et de savoir que je suis une personne, quelqu’un plutôt qu’une marchandise » ainsi parlait David Bowie. Nous sommes en 1983 et « Let’s Dance » va devenir son premier hit planétaire...

« Quand Bowie me l'a joué à la guitare sèche la chanson n'avait rien d'un tube, ce qui m’a énormément impressionné c’est qu'il était convaincu que c’en était un !»

Raconte Nile Rogers, guitariste du groupe Chic et artisan de cette bascule vers le grand public.

Une fois qu’il avait atteint ce point de reconnaissance populaire dans quelle direction allait partir Bowie ? Comment continuer sans devenir ce qu’il appelle « une marchandise » ? Comment garder ce qui a fait le succès le « Let’s Dance » : la balance entre recherche artistique et locomotive commerciale ? Après plusieurs échecs dans les années 80 Bowie retrouve cet équilibre avec Nile Rodgers au début des années 90.

“Black Tie White Noise” la chanson et l’album du même nom, sorti en 1993, sont considérés par Bowie comme un retour en arrière pour reprendre là où il s’était perdu… S’ouvre alors une nouvelle période d’explorations que retrace le coffret qui vient de paraître réunissant ses albums des années 90 jusqu’à « Toy » album inédit enregistré en 2000.

« Toy » est principalement un exercice de réinterprétation de titres peu connus de son répertoire, avec seulement trois originaux. Ce qui est marquant c’est ce nouveau retour en arrière de David Bowie pour mieux avancer. Et retrouver au passage son producteur historique (qui le restera ensuite jusqu’au bout) Tony Visconti.

Avec "Slow Burn" et l’album « Heathen » en 2002 Bowie trouve une nouvelle matrice qui le guide jusqu’à l’ultime opus « Blackstar » à la veille de sa mort en 2016. Et l’on comprend que celui qui aura toujours été en avance savait avant tout se retourner sur lui-même !

Les deux volumes de « Rainbowman » de Jérôme Soligny reparaissent chez Gallimard et le coffret « Brilliant Adventure » (1992-2001) vient de sortir chez Iso Records/Warner Music.