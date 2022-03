Après "Premiers émois" en 2019, Charline Mignot, alias Vendredi sur Mer invente sa vie de femme-sujet. Un tournant plus chanté et plus affirmé.

La chanteuse et photographe Charline Mignot, dite Vendredi sur Mer © Charlotte KRIEGER

Une petite cité musicale francophone où les fenêtres sont grandes ouvertes. La genevoise Charline Mignot alias "Vendredi sur mer" fait circuler l'air entre la pop, l’électro et le "chanté parlé". Avec une vue imprenable sur la peur et le désir !

EXTRAIT LE LAC

Extrait du nouvel album de Vendredi sur mer « Métamorphose », c’était « Le Lac ». Inspiré par un poème d’Apollinaire. Depuis ses premières compositions Vendredi sur mer raconte les eaux d’amour et de folie dans lesquelles elle s’est trempée. Avec une mélancolie... sautillante !

EXTRAIT JE T’AIME TROP TOT

Dire je t’aime trop tôt erreur stratégique de débutant bien sûr ! Avec « Premiers émois », porté par les géniales productions de Lewis Offman, Vendredi sur mer scandait des odyssées sensuelles. Brouillant les points de vue masculin et féminin. Dans « Métamorphose » elle est encore plus nombreuse !

C’est-à-dire ? Elle se transforme en louve-garou !

EXTRAIT COMMENT TU VAS FINIR

Admiratrice de la révolutionnaire Olympe de Gouge comme du cinéma des années 70, Vendredi sur Mer tient aussi du féminisme à la Benoîte Groult. Une forme d’affirmation plus charnelle et empirique que théorique…

Une rencontre fantasmée entre « Thriller » de Michael Jackson et Mylène Farmer ;) Toutes griffes dehors avec un titre volontairement « très cul et très cru » dit Vendredi sur Mer! Cette sexualisation assumée dont elle est le sujet se traduit aussi par des productions encore plus club signées Sam Tiba, et de Myd, Saint DX ou Joseph Schiano Lombo, mais aussi un chant plus présent…

EXCLU MONOCHROME

« T’es monochrome ce soir ! » balance Vendredi sur mer, sur cet extrait que je vous livre en avant-première. Un clash-aguicheur dans cet album qui embrasse toutes les ambiguïtés.

“Métamorphose” le deuxième album de Vendredi sur mer sortira ce vendredi. Et vous la retrouverez le lundi 21 dans « COTE CLUB » dés 22H sur France Inter. Merci Mathilde et à demain !