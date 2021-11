Entre drill londonienne et punchlines fracassantes, chansons et courts métrages, "Civilisation" le nouvel album d'Orelsan met la barre encore plus haut, trois ans après le succès phénoménal de "La fête est finie". Assumant les contradictions de son temps et de son narrateur.

Si on voulait envoyer un disque dans l’espace pour dire ce qu’est la France en 2021, ce serait sûrement le nouvel album d’Orelsan « Civilisation ». Concentré explosif d’un pays inflammable et d’une société pyromane à quelques mois des présidentielles.

EXTRAIT L’ODEUR DE L’ESSENCE

Parti en éclaireur le clip de « l’odeur de l’essence » tourne à près de 5 millions de vues en 5 jours. L’ensemble de l’album publié vendredi dépasse les 10 millions d’écoutes en ligne et se classait disque d’or avant même sa sortie. Quant à la tournée - dont 5 dates parisiennes de 20 000 places - elle est quasi complète. Il se passe quelque chose... Certes, mais plus que du quantifiable.

EXTRAIT DU PROPRE

Clash en règle du « rap game » et sa surenchère, le titre « Du Propre » résume bien l’enjeu personnel et artistique d’Orelsan. Faire plus n’est pas faire mieux. Après le succès phénoménal de « La fête est finie » il se devait de prendre des risques.

Ca passe par des embardées comme « Manifeste » ce court-métrage sonore de 7mn où Orelsan est parachuté dans une manif. Y a Mickey son pote qui vire complotiste, France l’infirmière qui « jongle entre un gamin et un SMIC » et Mathilde « moitié bloggeuse/moitié journaliste »

EXTRAIT DANS LA MANIF

Les punchlines fracassantes, l’humour et l’autodérision, fondent le style d’Orelsan depuis le début. Comme le raconte le bijou documentaire de son frère « Montre jamais ça à personne ! ». Porté par les instru’ à l’affut de son fidèle Skread, c’est aussi dans l’art des personnages que le rappeur de Caen excelle.

Comme Balzac et sa Comédie Humaine, Zola et ses Rougon-Macquart, il poursuit à travers eux le récit de son temps.

EXTRAIT JOURS MEILLEUR

Si « Civilisation » tacle avec véhémence tous les « gratteurs de sale buzz », l’album ne se contente pas de juger, ramenant l’analyse à hauteur d’hommes et de femme. On y retrouve le pote dépressif, la petite amie qui boit, et les infinies contradictions de ceux et celles, qui, à commencer par le rappeur-narrateur lui-même, tentent malgré tout d’être meilleurs. Un début de changement !