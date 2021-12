60 ans après la sortie du film, 64 ans après la création de la pièce à Broadway, la plus célèbre comédie musicale de tous les temps débarque, revisitée par le génie du cinéma populaire américain ! Bref c’est un mythe au carré, dont la musique a encore beaucoup à nous dire.

Dans le clan des portoricains, tous joués par des portoricains c’est aussi la nouveauté de cette version, le personnage d’Anita confronte sa vision du rêve américain aux désillusions d’autres membres de sa communauté. « America » c’est LE thème le plus célèbre de West Side Story ! Ici réinterprété par Ariana DeBose, la star afro-latine qu’a choisi Spielberg pour son adaptation.

« J'adore la façon dont cette chanson invite à la conversation »

Dit Ariana DeBose. C’est exactement ce que fait Spielberg avec ce film musical : rouvrir la conversation dans un pays et un monde ultra divisé !

« Somewhere » titre étendard de l’espoir, ici porté par Rita Moreno ! Un symbole puisque c’est elle qui jouait Anita dans le film originel, devenant la première actrice hispanique oscarisée. Spielberg a tenu à ce qu’elle soit un mentor pour ce « remake » et incarne un nouveau personnage pacificateur : Valentina. Celle qui aide « Tony » du camp des Jets (les immigrés blancs) dans son amour interdit pour Maria, du camp des Sharks (les immigrés portoricains).

Impossible de ne pas écouter l’envoûtant « Maria » repris par Ansel Elgort. C’est lui le Roméo de cette histoire et Rachel Zegler, Maria, sa Juliette ! Au-delà de la tragédie amoureuse, Spielberg qui connait par cœur, depuis ses dix ans, les chansons écrites par Leornard Bernstein et Stephen Sondheim, sait à quel point elles sont aussi politiques. Xénophobie, préjugés, pauvreté, tout y est. Il a donc changé les interprètes mais conservé les chansons originales. Tandis qu'une version plus "brûlot" de « America » est sortie en dehors le film.

Artiste colombienne aux milliards de streams dans le monde, Kali Uchis, a modifié les paroles pour dénoncer une nation qui continue 60 ans après de mépriser ceux qui l’ont construite… West Side Story est mythe qui ne cesse d’être réinterprété, et rappelle aujourd'hui tout son pouvoir d’indignation comme d’espérance.