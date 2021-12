Le chanteur et guitariste exhume "House Music” : 7 titres inédits issus des sessions de l’album “Environs” . Un titre composé pendant le confinement, un session inédite avec Christophe : de quoi prolonger le ravissement de son précédent opus.

Le compositeur, guitariste et chanteur Rodolphe Burger © AFP / Joël Saget

Le rock poétique c’est la méthode qu’a choisi l’alsacien Rodolphe Burger pour décoder ce monde où le provisoire est devenu permanant, et le réel de plus en plus fictif.

Ex professeur de philosophie, guitariste pour Alain Bashung, et leader du groupe de rock indépendant Kat Onoma : Rodolphe Burger attrape l’époque dans ses filets de mots électrifiés.

Présent sur « House Music » le mini album qui paraîtra la semaine prochaine, le titre « Bleu de chine » est un inédit. Composé confiné, à partir d’un post Internet du poète Michel Deguy. Il décrit parfaitement le cycle infini de la pandémie, et notre réel hallucinogène !

Pas besoin de drogue pour apercevoir du chocolat qui parle, un homard flûtiste, et même un poulpe polyglotte : Burger propose un bestiaire délirant. De l’étrangeté du présent il a fait son parti, jusque dans sa façon de produire de la musique. Qui elle aussi a muté.

En 2017, sur l’album « Good » on se retrouvait plutôt accoudé au dernier bar avant la fin du monde, et plongés dans un bain de trip hop crépusculaire.

Depuis l'album suivant « Environs », en 2020, et sa tournée sans cesse reportée, Rodolphe Burger a délaissé la fin du monde et multiplié les expériences pour s’adapter aux instabilités. Concerts conçus pour le streaming, film immersif en festival, ou encore un QR code pour accompagner ses chansons avec un univers visuel dédié.

Session inédite avec le roi du « beau bizarre » le chanteur Christophe ! Chaque titre renvoie à un petit film. C’est cette musique à la fois augmentée, bricolée, « upcyclée » que développe Burger dans tous ces projets. Avec la poésie surréaliste en fil d’Ariane.

« Mademoizelle » en duo avec le chanteur Sofiane Saïdi est une nouvelle ramification de Rodolphe Burger qui sortira en 2022, le poulpe polyglotte dont je parlais tout à l’heure c’est sûrement lui ! Mais aussi une image contemporaine du musicien.

« House Music » de Rodolphe Burger sortira ce lundi, et il jouera le soir même à l’Olympia !