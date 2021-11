Après deux ans de silence, la chanteuse ibérique publie une bachata incendiaire, aux côtés de The Weeknd. Une nouvelle étape dans le développement mondial de ce néo-flamenco dont elle est la Maestra !

L'auteure-compositrice-interprète Rosalía aux GRAMMY Awards le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. © Getty / John Shearer/Recording Academy

Olé ! Le single « La Fama » vient de sortir et affole déjà tous les compteurs. Normal, c’est le retour très attendu de Rosalia, la chanteuse qui a révolutionné le flamenco, en duo avec The Weeknd l’homme de tous les tubes - qui chante en espagnol pour la première fois !

Duo caliente, « La Fama » (avec son clip entre music-hall et film de genre) dépasse les 12 millions de vues sur Youtube. Un succès instantané et international sur une rythmique venue de République dominicaine : la « Bachata ».

Et « LA FAMA » ça signifie quoi ? La célébrité ! La chanson, conçue par Rosalia, est un dialogue sur les amours déçues de deux stars avec cette Fama qui vous quitte comme elle est venue. L’espagnole Rosalia et le canadien The Weeknd avait déjà collaboré mais c’était sur son terrain à lui.

« Blinding Lights » le succès planétaire de The Weeknd avec la touche de Rosalia c’était déjà bouillant ! Et annonciateur d’un nouveau rapprochement entre les deux artistes. Le voici donc avec « La Fama » prémices du 3ème album de Rosalia prévu en 2022. Une nouvelle étape dans le développement mondial de ce néo-flamenco dont elle est la Maestra !

En 2018 grâce à cette chanson « Malamente » : Rosalia la catalane a propulsé et transformé les codes du flamenco. Dévoyé par le régime de Franco, modernisé sous l’influence du jazz et du rock, elle a nourri le flamenco de rap et de R’N’B avec le producteur électro madrilène El Guincho.

En réalité Rosalia est entrain de « flamencisé » toute la scène internationale. Sur ce titre « Con Altura » c’est un prince du reggaeton, le colombien J.Balvin qui apparaît. Ca peut aussi être une star de la trap latine, du rap, de la pop comme Billie Eilish, et même du dub-step ultra sophistiqué comme James Blake…

Avec une force et une détermination désarmante, Rosalia le caméléon a remis la culture hispanique flamenca au centre de tous les courants musicaux. C’est la révolution « flamencicienne » !