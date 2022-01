Plasticien du son, le bordelais Julien Perez revient explorer la "méchanceté" contemporaine à travers quatre titres en forme de court-métrage électro pop. Flash Forward !

Dans une époque à cran, Julien Perez s’est intéressé à la méchanceté. Pour en dire ni du bien ni du mal d’ailleurs mais comme point de départ de son nouveau maxi « SADOS ». Et ça commence par une prière à « la déesse Vanille » !

Avec un traitement de voix emprunté au RNB et une boucle d’Eurodance, Perez en appelle à la Vanille cette divinité aromatique, qui pourrait rendre l’air du temps plus supportable, comme on allume une bougie ! Dans la lignée d’un Christophe ou d’un Bashung, Perez pense d'abord ses chansons en images.

Depuis son premier album en 2015, ce plasticien du son construit un univers atypique. Et collabore avec des vidéastes contemporains comme des cinéastes de genre, pour créer plus encore que des chansons, des visions !

Dans le clip d’« Animaux », sur le précédent album de Perez, on assistait à une sorte de banquet de science-fiction. Avec un drone mouchard qui volète au-dessus des convives. Et l’artiste française Dominique Gonzales Foerster qui regarde sa fourchette, comme si c’était un objet bizarre tout droit sorti d’un passé révolu... Perez compose des petits flashs de futur sous forme de chanson Pop.

Et qu’aperçoit-on alors dans ces nouvelles chansons-visions ?

Des scènes d’apocalypse au super marché - à peine exagérées – confère la razzia sur les pâtes et le papier toilettes au début de la crise sanitaire...

Face à la cruauté banale et de plus en plus absurde du monde, Perez ne fait pas de la "Pop Bisounours", il occupe le terrain de l’inconfort. Regardant notre part sombre en face, avec cette musique sur le fil entre expérience et évidence. Une « pop tordue » comme il l’appelle, mais jamais torturée !

« Sados » le nouveau maxi de Perez sort cette semaine et il fera sa première exposition au printemps avec la vidéaste Elisa Pône au centre d'Art "L'Onde" (78).