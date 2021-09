Le parisien invente un blues urbain, et jette des ponts entre le rock et le hip hop.

Il n’y a pas que les scouts et les vieux chanteurs de folk qui racontent des histoires à la guitare. Sopico, le nouvel espoir du rap français, invente un blues urbain, et jette des ponts entre le rock et le hip hop. Rapprochez-vous, ça fait du bien !

« Tout va bien » extrait en exclusivité du nouvel album de Sopico convoque à la fois Eric Clapton et la vie dans le « ter-ter », les quartiers. La langue est celle de ses confrères rappeurs , mais un peu comme le Sirocco, le vent du Sahara, Sopico ramène du sable dans les rouages bien huilés du rap-variété.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

MC du collectif 75ème session, Sofiane, de son vrai prénom, s’est fait connaître en 2017 avec cette performance pour la plateforme allemande « Colors ». Pépinière de nouveaux talents. Il est alors le premier artiste français à s’y produire. Solo avec son flow et sa fidèle Stratocaster, Sopico, invente un style.

Et c’est quoi ce style alors ?

Niveau vestimentaire RAS, casquette et sweat à capuche, mais au niveau du vestiaire musical c’est autre chose. Sopico opère un retour aux racines acoustiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rappeur, Sopico est aussi acteur et compositeur de B.O. Damien Chazelle (le réalisateur de Lalaland) l’a choisi pour sa série The Eddy sur Netflix. Fort de cette embardée créative et de sa rencontre avec le musicien et producteur Yodelice, Sopico publie un album qui va faire du bruit !

« Nuages » sortira bientôt, annoncé par un clip délirant « Slide » où Sopico descend à 130 mètres de hauteur sur la façade d’un gratte-ciel désaffecté. Une image de sa position dans le « rap jeu », perpendiculaire !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Ma guitare c’est un fusil » ! Il a troqué les guns contre des guitares, et les instrus’ contre les instruments. Son rap sensible s’attaque néanmoins aux chapelles de goûts et aux silos de pensée. Alors si Sopico est un espoir pour le rap, il l’est peut-être aussi pour la France.

« Nuages » de Sopico sortira le 15 octobre prochain et vous le découvrirez dés vendredi à l’antenne de France Inter pour un concert « triple affiche » avec Selah Sue et Malik Djoudi !