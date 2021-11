Bernard Lavilliers publie son 22ème album en 53 ans de carrière. "Sous un soleil énorme", entamé lors d'un séjour de trois mois à Buenos Aires, traite du dérèglement climatique comme du dérèglement politique.

Boucle d’oreille de pirate toujours vissé à l’oreille droite, il navigue, il chaloupe même sur des eaux intranquilles depuis des décennies. De ses voyages il fait des poèmes, brassant les musiques comme les informations.

Ah j’aimerais avoir la voix de Bernard Lavilliers. C’est peut-être parce qu’elle est si grave qu’il peut chanter « pour des causes perdues sur des musiques tropicales » selon sa célèbre formule. Inspiré et maquetté à Buenos Aires, « Sous un soleil énorme, son nouvel et 22ème album s'apprête à sortir. Il y raconte la planète à l’ombre de ce soleil menaçant. Et passe du dérèglement climatique au dérèglement politique.

Sous un « soleil énorme » l’humanité se serait donc éclipsée ! C’est le récit en filigrane de « Beautiful Days ». Moins un réquisitoire qu’une "rêverie en sursis" sur le déni collectif. Les chansons engagées de Bernard Lavilliers ont ceci de rare : elles nous responsabilisent !

Et ça se traduit comment ?

Sur ce nouvel album, « Qui a tué Davy Moore », reprise de Bob Dylan et de Graeme Allwright en français, est assez explicite. A mi-chemin entre film noir et comédie musicale, la chanson questionne la moralité de la boxe après la mort d’un certain Davey Moore. La foule, incarnée par Izia Higelin, s’en lave les mains…

Lavilliers joue le manager « J'ai cru qu'il était en bonne santé » / Gaëtan Roussel l’arbitre « c'est pas moi qui l'ai fait tomber » / Hervé (révélation des dernières Victoires de la musique) l’adversaire « je l'ai frappé, bien sûr, c'est vrai mais pour ce boulot on me paie » ! Quant au journaliste c’est… Eric Cantona !

En invitant chacun à assumer et agir, à commencer par lui, le but de Lavilliers c’est d’embarquer un maximum de monde à bord. Toutes les générations (sur cet album comme sur le précédent où il invitait le groupe Feu Chatterton) mais aussi tous les milieux !

Ces « Porteños fatigués » en Amérique latine ce sont les habitants des quartiers populaires, souvent issus de l’immigration. Au départ, l’objectif de Lavilliers c’était que les gens de son HLM stéphanois puissent chanter sur ses chansons. Alors plus qu’une musique populaire, il continue d’inventer une musique des peuples !

« Sous un soleil énorme » le nouvel album de Bernard Lavilliers sera disponible le 12/11, et demain il passera la soirée sur France Inter de « L’heure Bleue » de Laure Adler à « Côté Club » de Laurent Goumarre, en passant évidemment par le « Very Good Trip » de Michka Assayas.