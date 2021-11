La songwriter australienne publie un troisième album tout en optimisme...

L'auteure-compositrice-interprète Courtney Barnett en concert le 25 juillet 2021 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. © Getty / Dave Simpson/WireImage

C’est un genre qu’on croyait réservé au classique, et qui s’est développé avec la crise sanitaire : l’album de « chambre », littéralement composé entre le lit et la fenêtre ! C’est au tour de l’australienne Courtney Barnett, figure de la scène alternative, de publier le sien.

Song-writeuse du 21ème siècle Courtney Barnett attrape le réel avec une poignée de mots et quelques accords. Sur ce nouvel album, elle propose une série de vignettes radicalement épurées. Plus que jamais influencées par Lou Reed et le Velvet Underground.

Idéal pour accompagner lors de vos fébriles soirées-d’attente-de-réponse-à-un-texto / « If I don’t hear from you tonight » est un titre qui permet de sortir de l’angoisse de l’instant pour prendre son temps. « Things Take Time, Take time », c’est d’ailleurs le titre et le leitmotiv de ce 3ème album.

Autrice-compositrice et interprète, la trentenaire de Melbourn est devenue en quelques années la coqueluche de la nouvelle scène indépendante. Tout en faisant une percée dans les Tops de la POP. Cartonner quand on est à la marge ce n’est pas sans rappeler une autre de ses grandes influences, Nirvana.

Et où est le Kurt Cobain chez Courtney Barnett ?

Dans un dépouillement volontaire et un regard "lucidaire"

Avec ses textes tranchants comme des petites de lames de rasoir, Courtney Barnett cherche dans l’art un inconfort fécond, celui qui provoque la réflexion et le changement. Alors elle prend cette voix qui se casse la figure…

Sur le superbe « Here’s the thing », que je vous propose en avant-première, l’australienne Courtney Barnett s’inscrit dans la lignée grunge des années 90 mais aussi du minimalisme contemporain d’une Billie Eilish. Elles ont en commun cette radicalité doublée d’une quête d’apaisement. Cet enjeu qui n’est pas que créatif, et qui parle à tous, Courtney Barnett l’a parfaitement résumé « trouver un équilibre entre le ressenti et l’oubli » !

"Things Take Time, Take Time" le troisième album studio de Courtney Barnett sera disponible demain.