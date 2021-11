Forcément subjective voici notre sélection parmi près de 70 talents émergents venus de plus de 30 pays différents : Rodrigo Cuevas, Andrea Lazlo de la Simone, Badi, Wet Leg, Mad Foxes, Greg & King Doudou. !

Les Trans c’est un peu le grand mezze de la découverte musicale, on a envie de tout goûter ! Après une année sans, la 43ème édition s’ouvre ce mercredi à jauges limitées, avec une programmation plus qu’appétissante !

Extrait de Ronda par Rodrigo Guevas

Ah Rodrigo Cuevas ! Chanteur, danseur, percussionniste, accordéoniste, DJ, il vient du Nord-Ouest de l’Espagne et se présente comme un « agitateur folklorique ». Entre rythmiques traditionnelles et techno queer : c’est le « Freddy Mercury des Asturies » qui comme sa compatriote Rosalia propulse une danse ancestrale dans le futur.

On est maintenant au Nord de l’Italie avec le crooner et multi-instrumentiste turinois Andrea Lazlo de la Simone ! Impressionnant de virtuosité et totalement hors du temps avec de splendides orchestrations et des dentelles mélodiques. Comme Nirvana, Bjork ou Stromae, avant lui, c’est aux Trans qu’il jouera pour la première fois en France.

Quels sont les autres artistes qui font leur première date française ?

Je vous parlais de Stromae à l’instant, il y a un incroyable rappeur belge originaire de République du Congo, qui a un petit cheveu sur la langue et un style qui tabasse : c’est Badi !

Extrait de Boddhi Satva, Mauvaise ambiance par Badi

Ca secoue ! Le post punk de Wetleg aussi...

Extrait de Chaise Longue par WET LEG

Signé sur le label Domino, celui de Franz Ferdinand, les deux anglaises sont devenues en quelque mois « le groupe aux millions de streams avec deux chansons » ! Le rock qu’il soit post-punk, surf, garage, psyché, kraut, grunge ou même métal, d’ici ou d’ailleurs, est très présent cette année aux Transmusicales. Notamment avec des phénomènes « made in France » comme les Nantais de Mad Foxes. Acclamés aux US et invités dans le mythique show de Jimmy Fallon !

Extrait de Crystal Glass par Mad Foxes

Enfin pour clôturer ce mini guide non exhaustif des nouveaux territoires musicaux, voici un très jeune DJ et producteur maurissien récemment installé à Paris :

Extrait de Dembow Tronico par Greg & King Doudou

A l’avant-garde de l’électro au sein du collectif Boukan Records, (avec un R à l'envers) revendique la créolité comme esthétique et agglomère techno, house, dancehall, kuduro, kwaito ou jungle. Parfaitement dans l’esprit des Trans : une République éphémère des sons de demain.

La 43ème édition des Trans Musicales de Rennes se tient du mercredi 1er au dimanche 5 décembre !