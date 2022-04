Les secrets du clip "Around the World", l'édition anniversaire de leur premier album "Homework', la réédition prochaine de "Alive 1997", et le livre "Daft" de Pauline Guéna et Anne-Sophie Jahn : le duo casqué, même séparé, n'en finit pas de faire parler de lui...

Daft Punk aux Grammy Awards à Los Angeles, Californie. © Getty / Lester Cohen pour NARAS

Il y a un peu plus d’un an, stupeur et tremblement, Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter annonçaient la fin des Daft Punk. Depuis le duo français le plus célèbre au monde excave quelques précieuses archives. Après la captation d’un concert "sans casques", place aux secrets de fabrication de leur célèbre clip "Around the World".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Around the world" ou le tube qui fera littéralement connaître les Daft Punk "autour du monde". La réalisation du clip est signée d’un versaillais futur star d’Hollywood, Michel Gondry. Et sur leur chaîne Youtube, les Daft Punk ont posté une vidéo collector où Gondry explique ce qu'il veut faire : "découper" la musique pour donner ensuite corps à chacune de ses composantes.

Les notes de synthé sont incarnées par des baigneuses disco qui montent et descendent un petit escalier. Elles viennent provoquer les basses représentées par des géants qui enjambent de grosses marches. Les guitares deviennent des squelettes, le vocodeur un robot !

Ce clip vu aujourd’hui près de 20 millions de fois est devenu un ambassadeur non seulement des Daft Punk, mais aussi de la fameuse "French Touch", et plus largement de toute une créativité "made in France". La costumière Florence Fontaine, la chorégraphe franco-espagnole Blanca Li ou encore le danseur Kamel Ouali sont autant d’incroyables talents !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un quart de siècle et 6 Grammys plus tard, les Daft Punk ont marqué l’histoire de la musique et changé la place de la France sur l’échiquier pop mondial.

Allez, on se fait plaisir…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Get Lucky" avec Pharell Williams en 2013 tube encore plus planétaire. Et partition officielle pour l’armée française au défilé du 14 juillet de 2017 !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Paradoxalement les Daft Punk eux ne se sont jamais vraiment vécus comme un groupe français, "on n’en a pas eu l’occasion" disaient-ils en 2001 à Télérama. Mais il aura fallu ces frenchies pour réaliser une telle synthèse de la culture américaine !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Homework", leur album manifeste, vient d’être réédité en digital pour ses 25 ans, et combine les harmonies des Beach Boys, le funk de Chic, le rock de Kiss, et la house de Chicago !

Alors qu’a paru ce printemps "Daft" chez Grasset, un roman sur l’épopée musicale du duo, les Daft Punk continueront sur Twitch, Youtube et ailleurs de proposer leur propre récit. C’est l’apanage des légendes vivantes !

Et "Alive 1997", le live enregistré à Birmingham, sera réédité le 6 mai !