Projet fleuve issu de multiples sessions d'enregistrement dans tous les Etats-Unis, "Dragon New Warm Mountain I Believe In You", le nouvel album du groupe de Brooklyn est à la fois un refuge nécessaire et un laboratoire extraordinaire

Le groupe Big Thief © Alexa Viscius (2021)

En temps de guerre la musique folk a deux vertus : elle éveille les consciences et pacifie les esprits. Formation guitares/basses/batterie, le quatuor de Brooklyn « Big Thief » est une zone démilitarisée. Guidée par une femme de 30 ans.

« Change » donne le « LA » du nouvel album de Big Thief, une série de compositions ou l’apparente douceur des chansons n’ignore rien du chaos du monde. Tenter de faire le point sur nos mutations intimes et collectives, c’est ce qui anime d’ailleurs tout ce disque.

Des guitares en déséquilibre, une voix qui manque de se casser la figure, et un enregistrement en prise direct, « Time escaping » défend une esthétique de la transition.

Le 4ème mur avec le public tombe, le son est brut, le moment « vrai ». Même le chien de la chanteuse et song-writeuse, Adrianne Lenker, fait une incursion. On dirait une version uncut sauf que c’est la version officielle. 20 titres sur 45 enregistrés pendant 4 sessions différentes, dans 4 paysages différents, avec 4 producteurs différents !

Il y avait donc un protocole : comme en science. Un protocole qui permet au son de Big Thief de faire des découvertes. Cet étonnant « rythme and folk » par exemple…

Volontairement dé-formaté, avec son titre à rallonge « Dragon New Warm Mountain I Believe In You » / Dragon de la montagne chaude je crois en toi (!), ce 5ème album de Big Thief a l’air d’avoir existé depuis toujours tout en laissant filtrer l’époque.

Charriant le limon fertile des Dylan, Joni Mitchell, Joan Baez, ou d’un être 4.0 comme Dolly Parton, Big Thief invente une sorte de folk paradoxale. Ancestrale et expérimentale, unie et éclatée. Un miroir du futur !

Dragon New Warm Mountain I Believe In You c’est le nom de ce nouvel album du groupe Big Thief à qui Michka Assayas consacrera son « Very Good Trip » ce mercredi à 21H sur France Inter.

Ne les ratez pas en concert les 5 et 6 juin 2022 à la Cigale à Paris!