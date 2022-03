A l'image de la rappeuse Alyona Alyona, ancienne institutrice devenue rappeuse qui exhorte ses concitoyens à la résistance.

Alyona Savranenko est née en 1991 avec la fin de l’Union Soviétique. Elle était à Kiev lorsque la guerre a commencé ce jeudi 24 février. Depuis, la nouvelle star du rap ukrainien a rejoint le village de ses parents, à une cinquantaine de kilomètre de la capitale. Elle y mène sa résistance en ligne à l’agression russe, avec la même énergie brute que dans son flow !

Pushka («Пушка») le premier album d’Alyona Alyona est sorti en 2019. Elle y rappe dans sa langue natale, en ukrainien, et non en russe, ce qui constitue déjà un acte de résistance. « Je veux rapper sur ma vie quotidienne, dans ma propre langue » avait-elle déclaré au New York Times qui l’a classée parmi les 15 artistes pop européens qui comptent aujourd’hui.

En France, c’est sur ce titre « Dancer » qu’on a entendu Alyona Alyona aux côtés du funestement bien nommé Vladimir Cauchemar… Dans un clip inspiré du Grand Budapest Hotel du cinéaste Wes Anderson, on voit Alyona, employée rebelle, briser toute la vaisselle d’une longue table de Palace. Jamais premier degré dans ses textes, elle revendique néanmoins une démarche politique.

« Le monde dans lequel la musique était en dehors de la politique est terminé »

Assure Alyona Alyona… Depuis le début de la guerre, la rappeuse multiplie les messages de mobilisation et d’appels aux dons. Elle compte sur son audience qui dépasse largement les frontières ukrainiennes.

Ca faisait 10 ans qu’Alyona échauffait ses punchlines quand elle s’est faite connaître avez ce morceau « Ribki ». Succès viral immédiat qui fait basculer sa vie d’enseignante en maternelle ! Un improbable parcours qui l’a menée jusqu’à la branche polonaise du célèbre label de Hip Hop Def Jam.

"Padlo" extrait du 2ème album d'Alyona Alyona. Elle y chante avec une autre star ukrainienne, Alina Pash. Quelques jours avant l’offensive russe, Alina Pash a dû renoncer à représenter l’Ukraine à l’Eurovision suite à un voyage controversé en Crimée. Elle devait y chanter « Shadows of Forgotten Ancestors » (l’ombre des ancêtres oubliés) en hommage à la culture ukrainienne justement… Son duo avec Alyona Alyona revêt aujourd’hui une importance toute symbolique !

Pushka et Galas les deux premiers album d'Alyona Alyona sont déjà disponibles. Alyona Alyona est programmée en France au festival Au foin de la rue, qui se tiendra du 1er Juillet au 2 juillet 2022 à Saint Denis De Gastines (Mayenne).

Le concert Unis pour l'Ukraine en partenariat avec La Croix Rouge c’est ce soir en direct de la Maison de la Radio et de la Musique à partir de 21h10 sur France Inter, sur France 2 et France 24. Avec les formations de Radio France... Jane Birkin, Angélique Kidjo, Barbara Pravi et Sofiane Pamart… entre autres !