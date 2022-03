« Vagabond Ways », l'album clef de la légende du « rauque and roll », sorti en 1999 est réédité. Focus sur Marianne Faithfull poétesse...

La chanteuse et actrice Marianne Faithfull en 1999 © Getty / Roberta Parkin./Redferns

Marianne Faithfull c’est d’abord une voix, poussée dans les graves par une série d’évènements et de substances. Une voix en noire et blue, à la cigarette incandescente, sur la pochette de l’album « Broken English » en 1979. Une voix qui se livre aussi comme jamais 20 ans plus tard avec l’album « Vagabond Ways » !

« Oui j’ai manières des manières vagabondes »… Et alors ? A-t-on envie d’ajouter. En 1999 Marianne Faithfull a sorti son autobiographie et chanté l’opéra de Kurt Weill « Les 7 péchés capitaux ». Elle est prête pour porter son propre discours. Et déclare à l’époque qu’elle affiche un niveau d’acceptation de soi jamais atteint auparavant !

« J’ai cloué mes couleurs au mât ! » affirme-t-elle à propos de cet album !

C’est pour ça que cette réédition est importante. Car l’album « Vagabond Ways » réconcilie Faithfull avec ses ambitions d’autrice contrariée…

Quand le manager des Rolling Stones flash sur Marianne en 1964, elle a 17 ans. La première chanson qui la fait connaître n’est pas d’elle.

« As Tears Go By » est signée Mick Jagger et Keith Richards qui jugent la chanson trop aimable pour les Stones. Ca va pour Marianne donc, qui elle a des choses bien plus sulfureuses à dire comme « Sister Morphine » mais qui ne les chante pas. Exsangue après sa relation avec Jagger, Faithfull mettra des décennies à se retrouver.

Dans la réédition de « Vagabond Ways » figure cette démo inédite d’« Electra » chanson où Marianne interroge son double dans le miroir. C'est superbe ! Quant à « After the Ceasefire », après le cessé le feu, même écrit par Daniel Lannois, le texte a l’air de sortir des entrailles de Faithfull…

« Vagabond Ways » est un album clef parce qu'il libère la voie poétique de Marianne Faithfull ! Annonçant avec plus de vingt ans d’avance le magnifique « She Walks In Beauty », recueil de poésies chantées.

Vagabond Ways le 16e album studio de Marianne Faithfull, sorti en juin 1999 est réédité ce vendredi 4 mars !