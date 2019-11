Entre le Moulin Rouge et Toulouse Lautrec c'est à la vie à la mort : chaque soir il assistera au spectacle et dessinera les clients et les cancaneuses qui en font leur mascotte. En 1891, c’est lui qui dessinera la première affiche publicitaire du lieu, qui reste encore aujourd’hui l’image emblématique du cabaret.

Le Moulin Rouge par Toulouse-Lautrec © Getty

Le 3 février 1980, dans le cadre du 90e anniversaire du Moulin Rouge Yves Mourousi consacre son émission Dimanche Actualité Magazine au cabaret. avec pour invités : L’écrivain Jean Descars et Roland Leonard, le directeur du Moulin Rouge.

Au programme, l’histoire de ce lieu incontournable de la vie nocturne parisienne, bien sûr hanté par la silhouette de Toulouse Lautrec.

Le dessin (à g) et l'affiche (à dr) pour le Moulin Rouge avec La Goulue et Valentin le désossé © Getty

Retour au Moulin Rouge avec Toulouse Lautrec

Le 11 décembre 2005, dans son émission Histoire Possible et Impossible, Robert Arnaut revient sur Jane Avril, Fille d'une demi-mondaine et d'un aristocrate italien, qui commence sa carrière au Moulin Rouge, la poursuit aux Décadents, puis au Divan Japonais, avant de triompher aux Folies-Bergère. C’est un personnage un peu à part : allure fragile, éthérée mais sur scène une sacrée acrobate pleine d'énergie et de folie.

Jane Avril par Toulouse-Lautrec © Getty

Aller + loin