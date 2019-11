France Inter Plus de Cuba et de musique cubaine à l’occasion du 500 ème anniversaire de sa capitale : la Havane. Giv Anquetil a repris la route pour percer les mystères, cette fois ci, de la musique cubaine.

Destination Santiago de Cuba © Getty

Giv nous entraîne dans une traversée des campagnes de l’île, depuis Santiago de Cuba jusqu’à la Havane, de l’Oriente rural vers la capitale, d’Est en Ouest sur les traces du "són"

Dans cet épisode : Rencontre avec la Familia Valera Miranda, c'est - comme son nom l'indique - une affaire de famille : le père, la mère et les trois fils, tous jouent le "són" traditionnel, transmis en héritage de génération en génération depuis leur vénérable ancêtre Cutiño, mort à l'âge pharaonique de 125 ans. Mais c’est toute la ville, ancienne capitale et port d’entrée des esclaves africains, qui veille jalousement à son statut de berceau du "són" cubain, et ce à chaque coin de rue.

Encore un peu plus à l’Est, nous poursuivons notre recherche des origines du són avec son ancêtre rural, le changuï. Histoire de nous rappeler que derrière sa chanson Guantanamera et sa tristement célèbre base US de Gitmo, la région de Guantanamo a d’autres surprises à nous révéler.

