France Inter Plus de Cuba, dans ces paysages d’éternel été, de vieux musiciens et de jeunes héritiers vont nous initier aux racines sociales de ces histoires musicales.

Le Che, figure mythique de Cuba © Getty

C’est par ces chansons qu’on relève la tête, qu’on encourage l’espoir, qu’on célèbre les héros et que l’on fête les bons moments. Et voyager vers la source de ces musiques de ferveur populaire, c’est bien sûr remonter dans le temps, pour découvrir comment les convulsions de la grande Histoire rythment les chansons du quotidien.

On entendra la grande dame de la chanson cubaine, 90 ans aujourd'hui, et 60 ans de carrière Omara Portuondo a toujours le "són" au cœur. Elle a traversé toutes les époques, connu tous les styles et nous évoque la grande Edith Piaf.

Et la relève de la musique cubaine, où est-elle ? Surement dans la guitare de William ViVanco ou de Rolando Berrío, jeunes Trovadores qui font partie de la nouvelle scène cubaine.

Aller + loin

