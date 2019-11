Dans ces paysages d’éternel été, de vieux musiciens et de jeunes héritiers vont nous initier aux racines sociales de ces histoires musicales. Car toutes ces mélodies font partie de la vie quotidienne des Cubains.

La Havane © Getty

La Havane, un demi-millénaire dans lequel elle a témoigné de milliers d’événements historiques présents dans ses rues, ses bâtiments, sa baie et, surtout, ses gens. La Havane est le centre de la vie à Cuba, mais si La Havane est comme figée dans le temps elle ne se résume pas à une ruine romantique, ni à ses vieilles voitures américaines, ses fêtes et ses palmiers. C’est une ville pleine de culture et de musique.

Voyage plein de couleurs, voyage tout en nuances musicales, du "changuï" au "són", de la "trova" à la "rumba"….

Ce soir terminus, Giv Anquetil pose ses valises à la Havane pour questionner le son cubain d’aujourd’hui, entre un Buena Vista Social Club éternel et des influences latino de plus en plus standardisées.

Une rencontre avec Ray Fernandez, chanteur à textes auteur d’un provocateur Lucha tu Yuca, critique à peine voilée de la société castriste.

Et on ne peut quitter Cuba, sans rencontrer le grand pianiste Chucho Valdes, surnommé le Mozart cubain, le légendaire artisan du jazz afro-cubain