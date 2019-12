Le Tribunal Des Flagrants Délires, l’émission satirique sous forme de procès présenté par le président du tribunal Claude Villers, surnommé par Pierre Desproges « Massif central »

Au Tribunal Des Flagrants délires le Ministère Public, c’était « le procureur de la République Desproges française » , et l’ Avocat Commis d’Office Luis Rego, l'avocat « le plus bas d'Inter » qui alternait les digressions et les thématiques loufoques, comme des parodies de jeux radiophoniques, ou des fiches bricolages improbables…

Josiane Balasko est appelé à la barre le 26 octobre 1982, elle est inculpée d'association de malfaiteurs, de trafic d'armes, de sabotage et de tromperie sur la marchandise. Ses témoins appelés à la barre sont la chanteur et parolier David McNeil et le réalisateur Jean Marie Poiré.