Natalie Dessay en jetlag pour son nouvel album "Between today and tomorrow", en collaboration avec Michel Legrand ; aux côtés de Gérard de Cortanze pour son nouveau roman "Laisse tomber les filles", aux éditions Albin Michel. En live dans l'instant V de Valli, l'électro réaliste et hypnotique de Judah Warsky !

Natalie Dessay en 2015 aux Folies Bergères © Getty / Foc Kan

en est aujourd'hui la marraine. Ce concours a pour objectif de repérer dans tout le territoire les nouveaux chanteurs lyriques. La finale du concours se tiendra le samedi 10 février à l'Opéra Comique. Comédienne de formation et Soprano reconnue pour l'étendue de sa tessiture, elle se consacre aujourd'hui à d'autres projets musicaux. Dans le conte musical Between today and tomorrow, elle incarne avec sa voix tous les âges de la vie d'une femme. Cet album est la seconde collaboration entre la cantatrice et le compositeur . Gérard de Cortanze est écrivain, membre de l'académie royale de langue et littérature françaises de Belgique, et éditeur aux éditions Albin Michel. Lauréat du prix Renaudot en 2002 pour son roman historique Assam, il a publié plus de 80 livres dont des romans, des essais ou des récits autobiographiques. Lui qui avait 20 ans en 1968, il remonte aujourd'hui dans les années yéyé avec son nouveau roman Laisse tomber les filles (Editions Albin Michel).

Le français Judah Warsky définit sa musique "d'électro réaliste", elle est psychédélique et hypnotique. En 2012, on l'a découvert avec son premier album Painkillers and Alcohol. En live dans l'instant V de Valli, il présente deux titres issus de son nouvel album Avant / Après au label Pan European Recording.

La mixtape de Valli :

Écouter

Gaz Coombes pour l'album "Wolrd's strongest man" (Label Matador)

Vox Low pour un premier album éponyme chez Born Bad

Field Music pour leur nouvel album "Open here" (Label Memphis Industries)

Lily Allen pour son nouvel album "No shame" chez Warner

Programmation musicale :