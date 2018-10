Ce soir on s'évade. Le braqueur français Michel Vaujour publie ses mémoires, "L'amour m'a sauvé du naufrage": un livre retraçant une vie hors du commun. À ses côtés, Anja Kofmel mène l'enquête dans "Chris the Swiss", un documentaire sur son cousin reporter mort pendant la guerre de Yougoslavie.

Michel Vaujour, ex-braqueur multirécidiviste, notamment connu pour son évasion en hélicoptère de la prison de La Santé à Paris, le 26 mai 1986. © Maxppp / Anthony Picore

Ce soir, dans le Nouveau Rendez-vous :

• Anja Kofmel , pour Chris the Swiss, en salles le 3 octobre

Retour en Yougoslavie

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances.

Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux.

Devenue adulte, elle décide d'enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre l'implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.

Un documentaire mêlant images et animations, abordant de manière originale un récit autant historique qu'intime.

Michel Vaujour avoue tout

L'ex-braqueur français publie ses mémoire, L'amour m'a sauvé du naufrage, dans lesquelles il raconte ce qui l'a mené au banditisme, ses années de prison, ses évasions et sa rencontre avec celle qui l'a "sauvé du naufrage".

Après avoir été condamné à deux ans et demi de prison pour un "emprunt" de voiture passager dès ses dix-neuf ans, Michel Vaujour, qui vit le verdict comme une immense injustice, bascule dans le banditisme.

Il multiplie braquages et cavales. En 1986, il s'évade de la prison de la Santé en s'agrippant à un hélicoptère.

Quatre mois plus tard, il prend une balle dans la tête lors d'un braquage. Mais il se réveille miraculeusement du coma, et remet son corps en vie grâce à une pratique intensive du yoga, qui l'aide à réveiller son corps et surmonter ses vingt-sept années d'emprisonnement.

Cette histoire n'est pas celle d'un roman, mais bien celle de la vie singulière de Michel Vaujour, qui nous racontera l'histoire de ce livre autobiographique qu'il vient de publier.

