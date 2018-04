Didier Barbelivien, l'homme aux 2000 chansons pour son album "Créateur de chansons" ; à ses côtés Alexandre Messina pour son documentaire "Percujam" ! En live, ethio jazz avec Arat Kilo, Mamani Keita et Mike Ladd !

Didier Barbelivien est l'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. Depuis 1978, il a écrit plus de 2000 chansons pour les plus grands de la chanson française : Johnny Hallyday, Céline Dion, Dalida, Gilbert Montagné, Michel Delpech, Michel Sardou, Garou... On le connait aussi pour sa chanson Elle ou son duo avec Félix Gray A toutes les filles... Aujourd'hui, il est auteur compositeur et interprète de son nouvel album Créateur de chansons. Un album plus sombre où il aborde les attentats, la Russie et même notre Président.

Alexandre Messina est réalisateur et scénariste. Pendant 5 ans, il a suivi un groupe de musique atypique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Il s'est immergé dans le groupe et a filmé leur quotidien. Son documentaire qui porte le nom du groupe, Percujam, veut montrer le bonheur que la musique leur apporte. Le film sort en salles le 4 avril.

En live ce soir, session ethio-jazz avec le collectif Arat Kilo, avec la chanteuse malienne Mamani Keita et le rappeur américain Mike Ladd !

Programmation musicale :