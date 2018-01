Alors que parait le n°500 de Fluide Glacial, "journal d’Umour et de Bandessinées depuis 1975", amorcé avant les fêtes par un hors-série dans lequel les sales et méchants dessinateurs et auteurs s’invitaient au Musée du Louvre pour salir le parquet et les tableaux, retour sur l'énergie et la vitalité du bébé de Gotlib !

Qui lit encore Fluide ? L'esprit "glacial" c'est quoi ? Quels sont les grands noms de Fluide ? Un modèle économique fluide ?

Fluide Glacial, le monde de Walt Gotlib ? Gotlib est-il encore un modèle chez Fluide ? Fluide Glacial est-il devenu une vieille institution ?

, auteur et dessinateur, le benjamin de la bande, entré chez Fluide Glacial au XXIème siècle, identifié au "Look-Book de merde" Claire Bouilhac, dessinatrice de BD, première femme à intégrer Fluide Glacial, identifiée notamment à Francis, Blaireau farceur

