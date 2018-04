Le crooner Adamo est de retour avec un 25è album, "Si vous saviez..." ; à ses côtés Dany Laferrière de l'Académie Française s'essaie au dessin et présente son "Autoportrait de Paris avec Chat". En live, session indie rock avec Field Music !

En 1963, il chantait Tombe la neige, son tube qui va lancer sa carrière, et puis il y a eu Vous permettez Monsieur, Les filles du bord de mer ou encore Mes mains sur tes hanches... A 75 ans, Salvatore Adamo a vendu 100 millions de disques. Au départ il voulait faire du rock, ou être yéyé, mais son arrangeur l'a plutôt fait éovluer en crooner romantique. Avec son nouvel album Si vous saviez..., le chanteur belge d'origine italienne veut bousculer un peu cette image, et montrer sa curiosité. Il dévoile des chansons inspirées de ces observations sur le monde, de ses émotions et ses lectures.

Haïtien exilé au Québec, Dany Laferrière est nommé à l'Académie Française en 2013 après avoir reçu le prix Médicis en 2009 pour son roman L'Enigme du retour. Aujourd'hui on le retrouve en poète fantaisiste qui s'essaie au dessin. Il signe un roman graphique plein de grâce, Autoportrait de Paris avec Chat, illustré à la manière d'un enfant. On y rencontre un chat bavard qui parle de Paris, le Paris d’Hemingway, du café de Flore, de Vian ou de Charles Dantzig, son éditeur. Dany Laferrière est aussi le Président invité de Lire à Limoges, les 27, 28 et 29 avril prochain.

A 22h30, session live indie rock avec Field Music ! Les frères Brewis, originaires du nord de l'Angleterre jouent deux titres de leur 7ème album Open Here, sorti chez Memphis Industries.

