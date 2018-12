Marie Losier a réalisé un documentaire étonnant, sur “Cassandro, the exotico !” : la star queer de la lutte libre mexicaine. Ils sont les invités de Laurent Goumarre. Pour les accompagner, la poésie de Terrenoire, en live.

"Cassandro the exotico !", film documentaire de Marie Losier sur Cassandro, star de la lucha libre (catch mexicaine) et travesti ! © Urban Distribution

Ce soir, dans le Nouveau Rendez-Vous :

La réalisatrice Marie Losier et le champion du monde de la lutte mexicaine : Cassandro.

La lutte libre et queer de Cassandro

Il est roi en son royaume : celui de la lutte mexicaine, la lucha libre. Ancien champion du monde de la lutte libre, Cassandro, luchador et queer, fait partie de ces personnages border que Marie Losier aime filmer.

Maquillé, parfumé, Cassandro a de plus en plus de mal à cacher un corps meurtri par les coups. La lutte, Cassandro en a fait plus qu'un métier, c'est l'histoire de sa vie professionnelle et personnelle, l'une étant l'allégorie de l'autre. Affirmer son homosexualité est le combat de Cassandro l'exotico, en dépit des viols, lynchages, drogues dures et alcool qui constituent une vie mouvementée.

Un beau documentaire de Marie Losier, en salles le 5 décembre.

La poésie de Terrenoire

Terrenoire, c'est le nom d'un quartier de Saint-Etienne, où ont grandi Raphaël, 28 ans et Théo, 21 ans. Deux frères bouclés qui lui rendent hommage en adoptant le nom pour leur groupe avec l'aîné à la voix, le benjamin aux machines. Ensemble, ils font des chansons à texte en français. Encore de la musique sensible ? Oui. Mais si l'époque valorise les poètes, elle va succomber aux charmes du duo. Ils réalisent un son singulier, inspiré par l'ambiance et les musiques de films, où déclaration d'amour, solitude nocturne et mélancolie de l'enfance sont scandés. Ils sont en live, ce soir.

La chronique du jour

Aujourd'hui, retrouvez la chronique "NRV & Têtue". Au programme de Romain Burrel, la journée mondiale de la lutte contre le sida, passée inaperçue, samedi 1er décembre.

