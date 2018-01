L'écrivaine Colombe Schneck signe "Les guerres de mon père", le chorégraphe Philippe Découflé revient au "Théatre National de Chaillot avec des "Nouvelles pièces courtes", et l'artiste Carly Blackman, en live, nous emmène jusqu'au bout des vagues

Colombe Schneck et Philippe Découflé © Getty / Eric Fougere / Dominique Charriau

L'écrivaine Colombe Schneck retrace le fil de la vie de son père et reconstitue le puzzle familial dans son dernier roman Les guerres de mon père. Derrière la figure de ce père qu'elle admirait, son enquête (elle interroge, remonte aux sources, scrute les archives qu'elle croise avec ses propres souvenirs...) révèle les profondeurs des violences qu'il a traversé : d'enfant juif caché pendant la guerre à jeune médecin sur le front pendant la guerre d'Algérie, en passant par l'expérience de l'assassinat de son père homosexuel.

Nouvel artiste associé à Chaillot, le chorégraphe et danseur Philippe Decouflé revient en fanfare avec sa compagnie DCA dans Nouvelles pièces courtes (jusqu'au 12 janvier 2018) où sa danse malicieuse et inventive fait encore merveille. Le spectacle se compose de formats courts dans lesquels il revient aux fondamentaux de la danse, brassant les style et les époques dans une vive et ludique inventivité portée par de nombreux danseurs et acrobates, où "l'écriture est souvent plus poétique que narrative".

Il est accompagné par deux de ses danseurs-musiciens, Violette Wanty et Julien Ferranti, pour une performance extraite du spectacle, en live sur le plateau du NRV !

En live dans l'Instant V de Valli, l'autrice-compositrice-interprète (mais pas que !) irlandaise Carly Blackman joue deux titres issus de son nouvel album à venir, Journey to the End of the Waves !

La Mixtape de Valli :

Queens of the Stone Age – "The Bronze"

Black Rebel Motorcycle Club – "Little Thing Gone Wild"

Starcrawler – "I Love L.A."

Calexico – "Voices in the Field"

Programmation musicale :