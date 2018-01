Vietnam, États-Unis, Tchécoslovaquie, Italie, France, etc. : 50 ans après les bouleversements de l'année 1968, comment ce mouvement s'est-il cristallisé partout dans le monde ? Y a-t-il une explication générationnelle ? Et 50 ans après, un mouvement d’une telle ampleur sur le plan international est-il possible ?

Des enfants jouent sur les chars soviétiques en août 1968 en Tchécoslovaquie, quelques mois après le soulèvement de la population lors du "Printemps de Prague" © Getty / Mirrorpix

1968 : une année de bouleversements.

A l'Est et à l'Ouest, des mouvements contradictoires ?

Les mouvements d'une génération ? L'effet baby-boom ?

50 ans après, un mouvement équivalent est-il encore possible ?

Invités :

Jean-Christophe Bailly , écrivain, auteur de Un arbre en mai (Seuil)

, écrivain, auteur de (Seuil) Bernard Guetta , journaliste, chroniqueur géopolitique dans le 7/9 sur France Inter, et auteur de Dans l’ivresse de l’histoire (Flammarion)

, journaliste, chroniqueur géopolitique dans le 7/9 sur France Inter, et auteur de (Flammarion) Laurence Debray , spécialiste de l’Espagne, passionnée d’histoire, fille de Régis Debray et Élisabeth Burgos, et auteure de Fille de révolutionnaires (Stock)

, spécialiste de l’Espagne, passionnée d’histoire, fille de Régis Debray et Élisabeth Burgos, et auteure de (Stock) Thierry Wolton, essayiste, spécialiste de l’histoire du communisme, auteur de Une histoire mondiale du communisme (3 tomes, Grasset)

Programmation musicale :