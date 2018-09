A l'occasion du festival du Temps d'aimer la danse 2018 à Biarritz, Carolyn Carlson et Marie-Agnès Gillot présentent un spectacle inédit, "Embers to embers". A leurs cotés pour un live d'exception, Chilly Gonzales, qui signe un nouvel album, "Solo Piano III", dans les bacs le 7 septembre.

Les danseuses et chorégraphes Carolyn Carlson et Marie-Agnès Gillot ouvrent le bal du festival du Temps d'aimer la danse 2018

à Biarritz avec Embers to embers, une représentation unique et quasi-inédite le 7 septembre prochain. Le compositeur et musicien Chilly Gonzales, ou simplement Gonzales, sort un nouvel album, Solo Piano III, et est le sujet du documentaire Shut Up and Play the Piano réalisé par Philipp Jedicke, en salles à partir du 3 octobre.

Première de Carolyn Carlson et Marie-Agnès Gillot

Dans le cadre du festival annuel du Temps d'aimer la danse 2018 dirigé par Thierry Malandain, vingt-six compagnies investissent du 7 au 16 septembre la ville de Biarritz et ses trois théâtres pour une cinquantaine de rendez-vous artistique. Cette année, le duo de danseuses émérites Carolyn Carlson et Marie-Agnès Gillot présente Embers to embers en ouverture de l'événement.

Alors que Marie-Agnès Gillot a été sacrée Étoile sur la scène de l’Opéra de Paris après sa performance dans Signes chorégraphiée par Carolyn Carlson, les deux femmes sont réunies pour la première fois sur scène pour danser.

Unique et partiellement inédite, cette représentation est également la première de Marie-Agnès Gillot en dehors de l’Opéra de Paris depuis ses récents adieux.

Gonzales au piano

Après Solo Piano en 2004 et Solo Piano II en 2012, le musicien Chilly Gonzales sort Solo Piano III, un album qui marque le retour du compositeur à ses classiques tant l'oeuvre qui l'a fait connaître du grand public est le premier opus de cette série musicale.

"Génie de la musique" autoproclamé, le pianiste pop canadien fait l'objet du documentaire Shut Up and Play the Piano présenté au festival international du film de Berlin 2018 qui revient sur sa vie et son travail de compositeur.

En exclusivité dans le NRV, Gonzales interprète trois morceaux pour un live exceptionnel !

