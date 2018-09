Meryem Benm'Barek enfonce les tabous de la sexualité au coeur de la société marocaine actuelle avec le film "Sofia", un scénario primé à Cannes et Angoulême. A ses côtés pour un live d'exception, le trio blues Delgres garde le rythme dans son premier album "Mo Jodi" !

La réalisatrice et scénariste marocaine Meryem Benm' Barek, au Festival de Cannes, pour son film "Sofia", en mai 2018. © AFP / Alberto Pizzoli

Ce soir dans le Nouveau Rendez-Vous, Laurent Goumarre reçoit :

• La scénariste et réalisatrice Meryem Benm'Barek signe son premier film Sofia, une oeuvre dramatique emprunte de réalisme qui met en scène l'accouchement illégal d'une jeune femme non mariée dans le Maroc d'aujourd'hui.

• Le groupe créole Delgres sort un premier album Mo Jodi aux accents blues inspirés de la musique caribéenne et de la Nouvelle Orléans, un disque cristallisant les sentiments de colère intime et de révolte politique de ses auteurs.

Sofia, un scénario de Meryem Benm'Barek

Actuellement en salles, le film Sofia réalisé par Meryem Benm'Barek s'invite à Casablanca pour raconter l'histoire de Sofia, interprétée par Maha Alemi, jeune femme encore célibataire contrainte d'accoucher dans l'illégalité après un déni de grossesse.

Entre mariage arrangé, viols et fracture sociale, la scénariste et réalisatrice réussit le pari de dépeindre la société marocaine entre tabous et désir d'émancipation à travers un personnage dont les imperfections sont universelles.

Prix du scénario Un certain regard au Festival de Cannes 2018, Meryem Benm'Barek a également été récompensée par le Valois du scénario au Festival du film francophone d'Angoulême.

Au rythme de Delgres

Mené par l'auteur-compositeur et interprète Pascal Danaë, connu pour sa participation au groupe de world music Rivière Noire, le trio blues Delgres, du nom d'un héros de l'esclavage, signe l'album Mo Jodi, qui signifie "mourir aujourd'hui" en créole.

Avec le batteur Baptiste Brondy et le bassiste Rafgee, ils forment un groupe engagé, dont la musique singulière est une aventure entre les Caraïbes et la Louisiane, illustrant leurs nombreuses inspirations et leurs différentes émotions.

En live dans le NRV, Delgres interprète trois morceaux ! Et dans le cadre de la Pias Nites, le trio sera en concert le 12 septembre prochain à La Maroquinerie de Paris...

Programmation musicale :