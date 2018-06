Les jumelles franco-cubaines Ibeyi reviennent avec un nouvel album "Ash". A leurs côtés, l'auteure de polars Maud Tabachnik signe un nouveau roman noir plein de mystères, Scène de crime publié aux éditions De Borée.

Les chanteuses Lisa-Kainde et Naomi Diaz, plus connues sous le nom d'Ibeyi, reviennent avec un deuxième album très attendu, "Ash". Sacré disque d'or en 2016, leur disque éponyme sorti l'année précédente leur a valu les compliments de nombreux artistes internationaux tels que Prince ou Adèle et leur a permis de collaborer sur l'album "Lemonade" de Beyoncé. Né à Paris d'origine cubaine, le duo incarne une musique solaire aux accents soul et jazz. A seulement 23 ans, les soeurs jumelles signent douze nouveaux titres aux multiples influences.

L'écrivain Maud Tabachnik, auteure de nombreux polars, publie un nouveau roman noir, Scène de Crime. Son dernier livre publié aux éditions De Borée est un recueil de nouvelles qui n'a aucune frontière. Des Etats-Unis à la Chine en passant par la France, elle nous plonge dans un univers plein de mystères.

En live dans l'instant V de Valli, les jumelles d'Ibeyi aux voix enivrantes pour une session acoustique. En tournée dans toute la France à partir du 29 juin, elles jouent trois titres de leur dernier album.

