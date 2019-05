Ce soir, humour franco-belge dans le NRV avec Fary qui fait exploser de rire l’hexagone. A ses côtés, l'écrivain Bernard Quiriny traite par l'absurde nos vies conjugales.

Ce soir dans le Nouveau Rendez-Vous,

Fary pour son spectacle Hexagone au Théâtre du Rond-Point puis au Théâtre Libre.

Bernard Quiriny publie Vies Conjugales aux éditions Rivages.

La nouvelle star du stand up

Fary revient sur la scène du Théâtre du Rond-Point puis sur celle du Théâtre Libre (Le Comédia) pour son 2ème one man show : Hexagone avec lequel il a déjà rempli l'Accord Hotel Arena en mars dernier.

Dans Hexagone, celui qui veut qu'on l'appelle 'dandy' (et qu'on a du mal à appeler autrement) interroge avec une joyeuse philosophie le lien entre le pays et la construction de l’identité, ce que signifie 'être français'.

Bernard Quiriny prend des nouvelles

L'auteur et critique littéraire reprend son rôle de conteur et publie un recueil de nouvelles où il aborde des scènes de vies intimes burlesques qui vadrouillent entre l'étrange et l'insolite.

On retrouve dans ce joli livre une exposition artistique dépourvue d’œuvres, des interviews posthumes ou encore un village où les gens ont subitement arrêté de mourir, et on explore avec bonheurs ces situations, toutes plus loufoques les unes que les autres.

