Jérôme Thomas pour son nouveau spectacle entre jonglage et danse, "Magnétic" ; à ses côtés Patrice Blanc-Francard pour son "Dictionnaire amoureux du jazz" aux éditions Plon. En live, le rock côté féminin avec Dream Wife !

Jérôme Thomas est une référence de l’art du jonglage. Formé au cirque avec Anne Fratellini au cabaret, il a monté plusieurs spectacles avec sa compagnie ARMO (Atelier de Recherche en Manipulation d’Objets). On peut retrouver les étapes de son parcours dans un livre publié en 2010 Jérôme Thomas, jongluer d'âme, chez Actes Sud. Aujourd’hui il nous parle de son nouveau spectacle, Magnétic, inspiré d’une pièce qu’il a créé il y a 20 ans, Hic. Cette fois, les hommes sont remplacés par des femmes qui dansent et jonglent avec des élastiques, des tiges et des plaques de polystyrène. Jérôme Thomas développe ici sa conception du jonglage cubique, inspiré des arts du cirque, de la musique et de la danse, qui convoque le corps, l’esprit et les objets. Un spectacle visuel et sonore à découvrir au théâtre Monfort.

Depuis les années 80, Patrice Blanc-Francard fait vivre et partage sa passion pour la musique : à la télévision dans Les enfants du rock, à la radio dans le Pop Club de José Arthur ou commence directeur du Mouv’ ou encore dans les pages de la revue Jazz Hot. Aujourd’hui, il livre les plus belles légendes du jazz dans un Dictionnaire amoureux du jazz, aux éditions Plon. En une soixantaine de récits ou portraits, il partage son jardin secret où se mêlent Adderley, Armstrong, Ellington, Monk, Holiday et bien d’autres. Un catalogue non exhaustif mais très personnel pour les amateurs, les initiés ou les curieux.

En live dans l’instant V de Valli, girl power avec les trois rockeuses déjantées de Dream Wife ! Elles présentent leur premier album éponyme chez Lucky Number.

Et dans le questionnaire Tac o Tac de Valli, Gérard de Cortanze qui a publié Laisse tomber les filles aux éditions Albin Michel.

Programmation musicale :