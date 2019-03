Alors qu'un biopic sur Laurel et Hardy sort dans les salles française ce mercredi 6 mars, on en a profité pour revenir sur la carrière du duo comique le plus célèbre de l'histoire du cinéma.

Laurel et Hardy : c'est reparti ! © Getty / Ullstein bild

C'est eux, Laurel et Hardy !

Stan & Ollie, un biopic centré sur les deux célèbres comiques américains Laurel & Hardy sort en salle aujourd’hui. À cette occasion, le livre de Roland Lacourbe, un des plus grands spécialistes du duo ressort en librairie. On en profite pour revenir sur ces stars du cinéma burlesque américain.

Et si cantonner Laurel et Hardy au burlesque était une erreur ? Et si Laurel & Hardy contrairement aux autres figures du cinéma de l’époque avaient su mieux que les autres construire une comédie plus facilement adaptable du muet au parlant ? Et puis d’abord, qui sont Laurel & Hardy ? D’où viennent-ils ? Qu’ont-ils inventé ?

Laurel, Hardy, Stan & Ollie : Toujours de bons amis ?

Un débat éditorialisé par Benoit Lagane

Pour en discuter, nous recevons :

Serge Bromberg , PDG de l'entreprise de restauration Lobster films.

, PDG de l'entreprise de restauration Lobster films. Roland Lacourbe , auteur du livre « Laurel & Hardy : la véritable histoire» aux éditions de l'Archipel.

, auteur du livre « Laurel & Hardy : la véritable histoire» aux éditions de l'Archipel. Renan Cros, universitaire, animateur des “Drôles de rencontres” du forum des images et critique à “cinéma teaser”.

Programmation musicale :

DEAN MARTIN & JERRY LEWIS - Pardners

NICK WATERHOUSE - Song for winners

ANGÈLE & ROMEO ELVIS - Tout oublier