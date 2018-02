Caroline Guiela Nguyen entre la France et le Vietnam pour son spectacle "Saigon" ; à ses côtés Omar Youssef Souleimane qui raconte son enfance en Syrie dans son livre "Le petit terroriste", paru chez Flammarion. En live dans l'instant V de Valli, la folk des rennais de Santa Cruz !

Caroline Guiela Nguyen présente son nouveau spectacle Saigon à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Créée début juin 2017 à la comédie de Valence pour le festival Ambivalences, et présenté en juillet 2017 pour le Festival d’Avignon, cette pièce aborde le quotidien de la communauté vietnamienne exilée en France. Dans ce récit polyphonique se mêlent français, vietnamiens et français d'origine vietnamienne ; professionnels et amateurs. La metteuse en scène plonge le spectateur au coeur de son univers et dans 40 ans d'histoire. Deux dates marquantes rythment en effet le récit : 1956, la défaite de Dien Bien Phu et le temps du retour en France ; 1996, l'invitation au retour. Un théâtre politique et sensible, jusqu'au 10 février à l'Odéon, théâtre de l'Europe.

Poète et journaliste, Omar Youssef Souleimane raconte dans "Le petit terroriste", paru chez Flammarion, son enfance dans une famille salafiste. Il a reçu une éducation coranique et a été élevé en petit terroriste. Pourtant, la poésie et la littérature l'ont aidé à se forger un esprit critique et lui ont permis de s'affranchir de l'endoctrinement islamiste qui le menait au djihad. Aujourd'hui exilé en France, il défend la liberté de critiquer la religion dans laquelle il a été élevé.

En live dans l'instant V de Valli, la soul diablement pop des rennais du groupe Santa Cruz ! Ils présentent leur 6ème album, Now and Here, chez l'Autre Distribution.

