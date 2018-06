L'écrivain Antoine Bello, traduit dans quatorze langues, présente son dernier roman "Scherbius (et moi)". A ses côtés, l'avocat, exécuteur testamentaire de Louis-Ferdinand Céline, François Gibault, signe un nouveau récit "Un journal (1933-1940)". Et dans l'instant V de Valli, un live du groupe de rock The Coral !

L'auteur à succès Antoine Bello signe un nouveau roman Scherbius (et moi), paru chez Gallimard. L'écrivain franco-américain y décrit la relation entre un imposteur pathologique et son psychiatre. Après neuf romans traduits de l'anglais au grec, en passant par le slovaque, le polonais et l'italien, ce dixième récit est centré sur le personnage de Scherbius, dont les personnalités multiples plonge le lecteur dans un univers entre vérité et mensonge, raison et folie.

L'avocat François Gibault revient également avec un nouveau livre, Un journal (1933-1940), dans lequel il raconte l'histoire d'un ancien combattant depuis l'avènement d'Hitler. Dans cet ouvrage publié chez Gallimard, celui qui a la fonction d'exécuteur testamentaire de Louis-Ferdinand Céline interroge la notion de démocratie.

En live dans l'instant V de Valli, le groupe de rock The Coral pour une session rock avec deux de leurs titres !

A 22h50, projecteurs sur des coups de coeur musicaux dans la mixtape de Valli ! Au programme :

ANNA CALVI : "Dont Beat the Girl out of My Boy"

INTERPOL : "The Rover"

SUEDE : "The Invisibles"

ARNOLD TURBOUST : "Adelaide"

Programmation musicale :