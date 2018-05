Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp pour le nouveau film de Christophe Honoré "Plaire, aimer et courir vite" ; Sébastien Pouderoux pour son rôle dans la pièce "L'éveil du Printemps" de Frank Wedekind. Et en live, la délicieuse Clara Luciani joue trois titres !

Pierre Deladonchamp reçoit en 2014 le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans L'Inconnu du lac, d'Alain Guiraudie. Vincent Lacoste lui, est révélé en 2010 dans le film Les Beaux gosses, de Riad Sattouf. Aujourd'hui, ils partagent l'affiche du nouveau film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. Une histoire d'amour et de sexe entre Arthur et Jacques dans les années 90, entre Rennes et Paris. Présenté en compétition officielle au festival de Cannes, le film sort en salles le 10 mai.

Sébastien Pouderoux est lui aussi un des héros de Christophe Honoré : en 2009, il joue dans sa pièce Angelo, Tyran de Padoue à Avignon, et en 2010, il est dans son film Homme au bain. Depuis 2012, il est pensionnaire de la Comédie Française. On le retrouve aujourd'hui au centre de L'éveil du Printemps, une pièce de Frank Wedekind, qui fait parler des adolescents de 15 ans. Au programme : suicide, homosexualité et coït... Jusqu'au 8 juillet à la Comédie Française.

En live, Valli reçoit l'explosive et délicieuse Clara Luciani ! Le nouvelle révélation de la scène musicale française vient présenter son nouvel album Sainte Victoire avec deux titres et une reprise.

