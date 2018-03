Le chanteur Louis Chedid écrit "Le dictionnaire de ma vie" aux éditions Kero, à ses côtés l'ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste Marc Trévidic présente "Le Magasin Jaune", son deuxième roman. Dans l'instant V de Valli, session live royale avec l'Impératrice !

Après avoir sorti 17 albums, dont un conte musical, le Soldat Rose, le chanteur Louis Chedid fait son abécédaire de sa vie avec Le dictionnaire de ma vie, sorti aux éditions Kero. D’Artiste à Zappette, en passant par la voyelle O, il se raconte, parle de son enfance, sa famille, sa mère, l’écrivaine Andrée Chedid et ses enfants, mais aussi ses première fois, sa première guitare, ses premiers succès. Intéressé par la littérature depuis son plus jeune âge, le chanteur se dit influencé par Maupassant, Fitzgerald ou encore Rohald Dahl. Il avait déjà publié un recueil de nouvelles Des vies et des Poussières chez Calmann-Lévy.

Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris au pôle antiterrorisme, Marc Trévidic est aujourd’hui Vice Président du tribunal de grande instance de Lille. Parallèlement, il est auteur. Il a publié deux essais : Au cœur de l’antiterrorisme en 2010 et Terroristes en 2013, et un roman Ahlam en 2016. Son nouveau roman, Le magasin jaune, sorti aux éditions JC Lattès, raconte la destinée d’un magasin à Pigalle sous l’occupation. Il a également participé à l’écriture de la Bande Dessinée Compte à rebours, sortie aux éditions rue de Sèvres, une trilogie inspirée de son parcours écrite avec Matz et dessinée par Giuseppe Lotti.

L'instant V de Valli sera royal avec la pop cosmique de l'Impératrice ! Le groupe présente son premier album "Matahari" chez Micrqlima, entre le jazz, le funk et la disco.

