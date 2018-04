Eddy de Pretto, le nouveau kid de la scène française, joue 3 titres en live dans le NRV ! Il a rendez-vous avec la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, et la comédienne et auteure Céline Tran, ancienne Katsuni.

Chorégraphe brésilienne, Lia Rodrigues reprend aujourd'hui le chef d'oeuvre de Maguy Marin, May B. La pièce, créée en 1981, est inspirée de l'oeuvre de Samuel Beckett et continue d'être dansée partout dans le monde. Lia Rodrigues a transmis cette pièce à ses élèves de l'école de danse libre de la Favela de Maré, une des plus violentes de Rio de Janeiro. May B, de Sainte Foy-lès-Lyon à Rio de Janeiro, une fraternité est jouée au 104 du 10 au 14 avril, à Montbéliard le 24 avril, à Grenoble du 25 au 27 avril et au théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-scène le 2 mai.

Pendant des années, Céline Tran était connue sous le nom de Katsuni, l'actrice française X à la carrière internationale. Aujourd'hui, elle a abandonné ce nom, elle est comédienne, auteure et co-directrice de collection chez Glénat. Elle présente Ne dis pas que tu aimes ça, sorti chez Fayard, un récit d'émancipation sexuelle dans lequel elle revient sur sa carrière revendiquée de star de films pornographiques.

Dans l'instant V sous la direction de Marion Guilbaud, Eddy de Pretto joue trois titres en live ! Véritable révélation de la scène française, il présente son premier album Cure, disque d'or en un mois !

Et on retrouve le questionnaire Tac o Tac de Valli avec Lio qui décline sa musique pour le meilleur et pour le pire !

Programmation musicale :