Dans Le figurant (Gallimard), nouveau roman tissé de réminiscences d'un temps passé, Dider Blonde se demande si nous sommes les acteurs de notre propre vie ou de simples passants ? À dix-neuf ans, le narrateur a rencontré Judith sur le tournage de Baisers volés de François Truffaut où ils étaient tous les deux figurants. Quarante-cinq ans plus tard, il cherche à savoir ce qui s'est passé ces jours-là et ce qu'elle est devenue. L'enquête dans laquelle il se lance lui fait traverser un Paris peuplé de fantômes, où ce qui reste du décor et des coulisses du film ne coïncide pas toujours avec ses souvenirs ni avec la réalité. Quelles traces a laissées leur brève histoire ?

Comédie familiale pour la réalisatrice Anne Le Ny, avec La monnaie de leur pièce, en salles ce mercredi 10 janvier. Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans leurs vies, que cherche-t-elle exactement ?

En live dans l'Instant V de Valli, la sensation musicale émergente Vendredi sur Mer présente la pop parlée, légère et nostalgique de son premier EP Marée basse (Profil de Face)

Le questionnaire Tac-o-Tac de Valli avec le dessinateur Liberatore. Livre Petites mort et autres fragments du chaos (Glénat) et expo Liberatore, le monde de Rank jusqu'au 16 janvier à la Galerie Glénat !

