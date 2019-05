Ce soir dans le NRV la suite, on parle du nouveau visage du féminisme au moment où se réunissent aujourd’hui et demain, à Bondy et à Paris, les ministres des droits des femmes des pays membres du G7.

Féminisme : la deuxième révolution ? © Getty / Ruben Earth

Révolutions féministes, 1ère, 2ème, 3ème … 4ème génération ?

On attendait l’ouverture du procès Harvey Weinstein, il est finalement reporté en septembre prochain. Plus d’un an et demi après cette affaire et les mouvements féministes qui ont suivi avec notamment les #metoo et les #balancetonporc, où en est la révolution féministe ?

Aujourd'hui et demain, les ministres des droits des femmes des pays du G7 se réunissent à Bondy. Le but pour le Président Emmanuel Macron est d’étendre à l'international ce qu’il a déjà énoncé comme la « grande cause » de son quinquennat : l'égalité entre les femmes et les hommes.

Alors justement où en est-on en France et dans le monde ?

Féminisme : la deuxième révolution ?

Un débat éditorialisé par Christophe Bourseiller

Pour en discuter, nous recevrons :

Florence Rochefort, historienne, auteure de : Histoire mondiale des féminismes aux éditions PUF.

Lisa Azuelos, cinéaste.

Chloe Delaume, écrivain et essayiste, auteure de : Mes bien chères sœurs aux éditions du Seuil.

, écrivain et essayiste, auteure de : Mes bien chères sœurs aux éditions du Seuil. Anne-Marie Le Pourhiet, professeure de droit constitutionnel et de libertés fondamentales à l’université Rennes 1.

Programmation musicale :