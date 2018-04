Ce soir gros plan sur Gainsbourg à l'occasion de la parution du livre de Véronique Mortaigne, "Double je", de la pièce de théâtre "Moi non plus" de Bertrand Soulier, et du premier colloque international consacré entièrement à Gainsbourg.

Serge Gainsbourg en 1960 © Getty / REPORTERS ASSOCIES

Comment ses rencontres avec Bardot puis Birkin vont-elles bouleverser sa façon de composer et d'écrire ses chansons ? En quoi 68 a été un tournant pour le chanteur également ? Quelle influence Gainsbourg a-t-il pu avoir sur les musiciens à l'étranger ?

Nos invités :

Ecouter la BO de Tenue de soirée :

Voir un extrait de Tenue de Soiré :

Editorialisé par Benoit Lagane

Programmation musicale :