Ce soir, humour noir dans le Nouveau Rendez-Vous avec Mamane et Jérémy Ferrari pour le Comédie Festival Africain. Polar, science-fiction et immigration algérienne sont également au programme avec Hervé Tanquerelle et sa bande-dessinée "Le dernier atlas".

Mohamed Mustapha? alias Mamane, lors d'une séance photo à Paris? le 30 mars 2017. © AFP / JOEL SAGET

Ce soir dans le Nouveau Rendez-Vous,

Jérémy Ferrari et Mamane viennent nous présenter le Comédie Festival Africain.

et viennent nous présenter le Comédie Festival Africain. Hervé Tanquerelle dessine une bande dessinée thriller : Le dernier Atlas aux éditions Dupuis.

De l'humour à la sauce africaine

C'est la troisième année qu'un événement autour de l'humour africain est organisé en France, mais c'est la première fois que cet événement prend la forme d'un festival.

Créé par l'humoriste nigérien Mamane et par le français Jérémy Ferrari, cette première édition sera composée de plusieurs spectacles d'humoristes africains tels que Michel Gohou, Joel ou Agalawal entre le 16 et le 27 avril dans les villes de Paris, Lyon, Lille, Auderghem, Nantes et Marseille.

Dans ses bulles

Détail de la couverture du Dernier Atlas de Fabien Vehlmann, Gwen de Bonneval, Hervé Tanquerelle, et Fred Blanchard / Dupuis

Ce thriller uchronique pondu par quatre auteurs nous emmène dans un univers à base de robot géant sous fond de Guerre d'Algérie, et on adore.

Hervé Tanquerelle (auteur de Groenland Vertigo ou du Petit livre french pop) et ses co-auteurs Fabien Vehlmann, Gwen Bonneval et Fred Blanchard, nous offrent une histoire rocambolesque et un coup de crayon jouissif. Pour les curieux, on peut même voir dans une vidéo comment Ismaël Tayeb, le personnage principal du Dernier Atlas a été créé.

La chronique du jour

Le mercredi, retrouvez l'Afrique en Solo. Au programme de Soro Solo, le morceau Ami du Franco-Congolais Ray Lema et de la diva Malienne Oumou Sangaré. Le titre a été enregistré et gravé sur vinyle dans le cadre des Sessions Unik de Radio France.

Programmation musicale :