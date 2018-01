Le romancier Olivier Adam signe "Chanson de la ville silencieuse" ; à ses côtés Philippe Manoeuvre nous dévoile sa discothèque secrète en 111 disques et signe "Le monde de demain" avec Joey Starr. En live l'electr-pop de Malik Djoudi.

Philippe Manoeuvre et Olivier Adam © AFP / Bertrand Guay et Loïc Venance

Le romancier Olivier Adam publie un nouveau roman très musical, Chanson de la ville silencieuse (Flammarion), quête d'identité de la fille d'un chanteur, à rebours d'une enfance passée dans l'ombre de son père célèbre et dans l'intime de la relation qui les unit.

Le critique Philippe Manoeuvre dévoile dans La discothèque secrète de Philippe Manoeuvre (Hugo&Cie) 111 disques, "trésors cachés" du genre, glanés au cours de ses décennies de ses pérégrinations rock. Établie avec l'aide de disquaires et collectionneurs, cette liste rassemble des groupes et artistes maudits, obscurs, losers, qui ont raté la gloire... Et pose la question : et si le rock le plus authentique, c'était le leur ?

A lire aussi : Le monde de demain (Joey Starr en collaboration avec Philippe Manoeuvre), où le sulfureux rappeur se livre avec l'honnêteté qui le caractérise.

En live dans l'instant V de Valli, Malik Djoudi, entre pop, electro dansante et chanson française, présente deux titres de son premier album Un (Cinq 7 / Wagram)

Programmation musicale :