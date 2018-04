Ophélie Gaillard présente son nouvel album où elle reprend le Don Quichotte de Richard Strauss, Cascadeur joue deux titres de son nouvel album "Caméra", et Monsieur K du cabaret Madame Arthur vient interpréter un numéro de cabaret accompagné de son pianiste Tony Blanquette !

Révélation soliste instrumental aux Victoires de La Musique Classique en 2003, Ophélie Gaillard est une brillante violoncelliste. Elle se produit dans le monde entier en soliste avec les orchestres Cannes-Provence-Alpes Côté d'Azur, de Picardie, de la Radio Polonaise, du New Japan Philarmonic ou encore le Bangkok Symphony Orchestra. Elle présente aujourd'hui son album Don Quichotte et Cello Works, de Richard Strauss, et joue un extrait en live !

Jérôme Marin a été directeur artistique de la troupe du cabaret Madame Arthur. Elle se produit dans l'Atrium du Centre National de Danse à Pantin, du 13 au 14 avril. Ce soir il est Monsieur K, son double sur scène. Il est accompagné par son pianiste Nicolas Gabet, alias Tony Blanquette, et ils jouent un numéro de cabaret !

Dans l'instant V sous la direction de Marion Guilbaud, Cascadeur présente son nouvel album Caméra sorti sur le label Mercury. Le prodige casqué de l'électro joue 2 titres en live !

Programmation musicale :